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        Batman'da seçim kutlamasında izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 4 gözaltı

        BATMAN'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Partili Gülistan Sönük'ün belediye başkanı seçilmesi nedeniyle yapılan kutlamaların ardından izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 01:01 Güncelleme: 03.04.2024 - 01:05
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        Batman'da seçim kutlamasında izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 4 gözaltı
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        BATMAN’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Partili Gülistan Sönük’ün belediye başkanı seçilmesi nedeniyle yapılan kutlamaların ardından izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

        Batman’da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Partili Gülistan Sönük’ün belediye başkanı seçilmesi nedeniyle il binası önünde kutlama düzenlendi. Etkinliğin ardından gruptakilerden bazıları, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek için adliye binasına yürümek istedi. Uyarılara rağmen yürümek isteyen kalabalığa, polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptakilerden bazıları, ara sokaklara kaçarak lastik yakıp, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Yanan lastikler TOMA araçlarıyla söndürülürken, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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