Batman'da seçim kutlamasında izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 4 gözaltı

Batman’da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Partili Gülistan Sönük’ün belediye başkanı seçilmesi nedeniyle il binası önünde kutlama düzenlendi. Etkinliğin ardından gruptakilerden bazıları, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek için adliye binasına yürümek istedi. Uyarılara rağmen yürümek isteyen kalabalığa, polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptakilerden bazıları, ara sokaklara kaçarak lastik yakıp, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Yanan lastikler TOMA araçlarıyla söndürülürken, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BATMAN’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde DEM Partili Gülistan Sönük’ün belediye başkanı seçilmesi nedeniyle yapılan kutlamaların ardından izinsiz yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

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