Kozluk Devlet Hastanesine psikiyatri doktoru atandı
Batman'ın Kozluk ilçesine atanan psikiyatri doktoru, poliklinik hizmetine başladı.
Giriş: 27.02.2026 - 15:40 Güncelleme:
Kozluk Devlet Hastanesine ataması yapılan Psikiyatri Uzmanı Dr. Marziya Köse, poliklinik hizmetine başladı.
Dr. Köse, Kozluk Devlet Hastanesi'nde yetişkinlere hizmet verecek.
Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, psikiyatri uzmanının göreve başlamasıyla birlikte hastanede hasta kabulüne başladıklarını söyledi.
