        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Kozluk Devlet Hastanesine psikiyatri doktoru atandı

        Batman'ın Kozluk ilçesine atanan psikiyatri doktoru, poliklinik hizmetine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:40
        Kozluk Devlet Hastanesine psikiyatri doktoru atandı

        Batman'ın Kozluk ilçesine atanan psikiyatri doktoru, poliklinik hizmetine başladı.

        Kozluk Devlet Hastanesine ataması yapılan Psikiyatri Uzmanı Dr. Marziya Köse, poliklinik hizmetine başladı.

        Dr. Köse, Kozluk Devlet Hastanesi'nde yetişkinlere hizmet verecek.

        Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, psikiyatri uzmanının göreve başlamasıyla birlikte hastanede hasta kabulüne başladıklarını söyledi.

