        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da 10 katlı binada çıkan yangında 21 kişi dumandan etkilendi

        Batman'da 10 katlı binanın bodrum katında başlayıp çatıya ulaşan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 27.02.2026 - 14:41
        Kardelen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bodrum katta elektrik kablolarında çıkan yangın, havalandırmadan çatıya ulaştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 21 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

