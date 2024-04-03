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        'Hükümet Kadın 2' filminin bir bölümünün de çekildiği köyüne, 1 oy farkla ilk kadın muhtar oldu

        BATMAN'da bir bölümü çekilen 'Hükümet Kadın 2' adlı filmden ilham alıp, seçimlerde Sargın köyü muhtarlığına aday olan Zeynep Beyaz (38), senaryodaki gibi 2 adayın yarıştığı seçimde 1 oy farkla muhtar seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:15
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        'Hükümet Kadın 2' filminin bir bölümünün de çekildiği köyüne, 1 oy farkla ilk kadın muhtar oldu
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        BATMAN'da bir bölümü çekilen 'Hükümet Kadın 2' adlı filmden ilham alıp, seçimlerde Sargın köyü muhtarlığına aday olan Zeynep Beyaz (38), senaryodaki gibi 2 adayın yarıştığı seçimde 1 oy farkla muhtar seçildi. Beyaz, köyün ilk kadın muhtarı oldu.

        Gercüş ilçesi Sargın köyünde bir bölümü çekilen 'Hükümet Kadın 2' filminden ilham alan 2 çocuk annesi Zeynep Beyaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı oldu. İki kişinin yarıştığı seçimde, adaylardan Mehmet Salih Şahin, geçerli 49 oydan 24'ünü aldı. Beyaz da filmin senaryosunda da olduğu gibi 1 oy farkla 25 oy alarak muhtar seçildi. Beyaz, köyün ilk kadın muhtarı oldu.

        Sevincini ve yaşadığı süreci ifade eden Zeynep Beyaz, "Muhtar olmaya şöyle karar verdim. Hükümet Kadın 2'nin çekimi köyümüzde yapıldığı zaman, kalbime, gönlüme girdi. O zamandan bugüne yol aldım, köylülerle konuşup danıştım. Seçimde de 1 oy farkla, 49 oydan 25'ini aldım. Karşı taraf ise 24 oy aldı. Ben kazandım" dedi.

        Beyaz, hedeflerini de anlatarak, "Projelerime gelince, köyümüzün en önemli sorunlarından sudur. Köyümüzde su var, ancak depomuz bulunmuyor. İlk projem aslında budur. Ben sanat okulundan, resim bölümünden mezun oldum. Resim, hayatın en önemli bir gerçeğidir. Bundan yol alarak, resim atölyesi açmayı düşünüyorum. Köyümüzde eski bir okul var. Bunu onarıp, resim atölyesi açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

        Kızı Dilan Beyaz ise annesiyle gurur duyduğunu söyleyerek, "Annemin her şeyi başaracağına inanıyorum. Aslında annemin değil, bütün kadınların her şeyi başaracağıma inanıyorum. Annem, güçlü bir kadın, bütün güçlüklerin üstesinden gelebilir" dedi.

        Köyün eski muhtarı Nurettin Işık da "Bu köyde dargınlık olmaz. Seçimdir, seçimi alan kazanıyor. Ben de bir zamanlar burada 2 dönem muhtarlık yaptım. Bu köyde seçimle yapılan bir şeyde, hiç darılma olmaz" ifadelerini kullandı.

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