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        Batman'da, 'talasemi hastasına yanlış kan verildi, komaya girdi' iddiası

        BATMAN'da, talasemi hastası olan belirli aralıklarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan verilen Furkan İçyar (24), iddiaya göre, dün 30 saniye boyunca yanlış kan verilmesi sonrası baygınlık geçirerek, yoğun bakıma alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:10
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        Batman'da, 'talasemi hastasına yanlış kan verildi, komaya girdi' iddiası
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        BATMAN’da, talasemi hastası olan belirli aralıklarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan verilen Furkan İçyar (24), iddiaya göre, dün 30 saniye boyunca yanlış kan verilmesi sonrası baygınlık geçirerek, yoğun bakıma alındı. Babası Ömer İçyar, “15-20 günde bir nizami olarak gelip kan alıyor hastaneden. Yanında yatan arkadaşı bana telefon açtı. Dedi ki ‘oğluna yanlış kan vermişler, çabuk gelin, bayılmış.’ Biz de koşarak geldik. Geldiğimizde onu yoğun bakıma almışlar. Oradaki hemşirelere sorduk bizi kovar gibi yaptılar” dedi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili valilikten açıklama yapılacağını belirtti.

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talasemi Ünitesi'nde 15-20 günde bir düzenli olarak kan almaya giden Furkan İçyar, iddiaya göre, dün 30 saniye boyunca yanlış kan verilmesi sonucu baygınlık geçirdi. Yoğun bakıma alınan İçyar’ın tedavisi sürerken, hastanede oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen ailesi, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Baba Ömer İçyar, şikayetçi olacağını belirterek, “15-20 günde bir nizami olarak gelip kan alıyor hastaneden. Dün sabah kan almaya geldi. Yanında yatan arkadaşı bana telefon açtı. ‘Oğluna yanlış kan vermişler, çabuk gelin, bayılmış.’ Biz de koşarak geldik. Geldiğimizde onu yoğun bakıma almışlar. Oradaki hemşirelere sorduk bizi kovar gibi yaptılar. Yanlış kan verildiği için çocuk hala yoğun bakımda. Bir daha bu yanlışın yapılmaması için şikayetçi olacağım. Gideceği yere kadar gitsin. Şu anda yoğun bakımda. Çıkıp çıkmayacağı da belli değil. Başkasının hayatına mal olmaması için şikayetçi olacağım. Çok mağdur durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gencecik bir çocuk şu an komada. Biz aile olarak tüm akrabalarla beraber hastanenin önündeyiz, iyi bir haber almak için gece gündüz buralarda yatıp kalkacağız” diye konuştu.

        ‘ALLAH EVLAT ACISINI KİMSEYE GÖSTERMESİN’

        Dikkatsizlik nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını iddia eden Furkan’ın annesi Abide İçyar (49) ise, “Oğlum Furkan, talasemi hastasıdır. Dün sabah kan almaya gitti. Ondan sonra bize haber geldi. Arkadaşı aradı ve ‘Çabuk gelin, Furkan bayılmış, yanlış kan verilmiş’ dedi. Benim evladıma niye öyle yanlış kan veriyorlar? Gencecik benim oğlum niye öyle yapıyorlar? Niye öyle yanlışlıklar yapıyorlar? Bugün benim oğlumun başına geldi, yarın başkasının başına gelecek. Yazık değil mi bu hasta çocuklara öyle yapıyorlar. Ben geldim hemşireye diyorum, ‘Oğlum nerede’, diyor ‘Götürdüler’. Doğru dürüst konuşmadılar da. Evlattır, evlat acısını Allah kimseye göstermesin” dedi.

        İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, durumu valiliğe bildirdiklerini oradan açıklama yapılacağını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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