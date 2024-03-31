Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oy kullanma işlemleri devam ettiği esnada, Bağlar Mahallesi'ndeki Selçuklu Ortaokulu civarında şüpheli bir araç polisten kaçmaya çalıştı.

Takip sonucu durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Araçtan inip kaçmaya çalışan kişinin üst aramasında da ruhsatsız tabanca bulundu.

Olaya ilişkin Y.Y. ve T.Y. gözaltına alındı.