Batman'da 29 seçmen seyyar sandıkta oy kullandı

BATMAN’da oy kullanmaya gidemeyen 29 yaşlı, engelli ve hasta, evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçiminde 411 bin 3 seçmenin bin 424 sandıkta oy kullanacağı Batman’da, rahatsızlıkları nedeniyle sandık başına gidemeyen yaşlı, engelli ve hastalar, İl Seçim Kurulu’nca evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullandı. Yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle evinden çıkamayan Ahmet Rüzgar (79) da Fatih Mahallesi’ndeki evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı. Seçim için hayırlı olsun temennisinde bulunan Rüzgar, “1 sene önce bu aylarda ameliyat oldum. O zamandan beri böyle yataktayım. Ben engelliydim. Sandığı getirdiler evimize. Oyumu kullandım. Allah razı olsun; teşekkür ederim. Seçim hayırlı olsun” dedi. Orhan Rüzgar da ekiplere teşekkür ederek, “Babam hastaydı. Sandığı eve kadar getirdiler. Oyunu kullandı. Yardımcı oldukları için teşekkür ederiz” diye konuştu.