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        Hasankeyf Özel İdare binasının yer tespit çalışmaları tamamlandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ihalesi yapılan Hasankeyf Özel İdare binasının yer tespit çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:18
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        Hasankeyf Özel İdare binasının yer tespit çalışmaları tamamlandı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ihalesi yapılan Hasankeyf Özel İdare binasının yer tespit çalışmaları tamamlandı.

        Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in destekleriyle ihalesi yapılan Özel İdare binasının yer tespit çalışmalarının tamamlandığı ve en kısa sürede yapımına başlanacağı belirtildi.

        Açıklamada, ilçeye kazandırılacak binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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