Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Batman mitinginde konuştu:

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, Batman'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da ürettiği petrolle, Karadeniz'de ürettiği doğal gazıyla ekonomisi çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nda kendi petrolünü ve doğal gazını üreten, kendi kendine yeten, nükleer enerjisini devreye almış bir ülke olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Batman mitinginde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, Batman'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da ürettiği petrolle, Karadeniz'de ürettiği doğal gazıyla ekonomisi çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nda kendi petrolünü ve doğal gazını üreten, kendi kendine yeten, nükleer enerjisini devreye almış bir ülke olacak." dedi.

        Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Batman Valiliği önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, petrolün kalbi Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda, Türkiye'yi enerjinin vizyonu yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini, gayret gösterdiklerini belirten Bayraktar, Batman'ın çok önemli olduğunu, kentte Türkiye'nin petrolünü ürettiklerini söyledi.

        "Türkiye, Batman'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da ürettiği petrolle, Karadeniz'de ürettiği doğal gazıyla ekonomisi çok daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nda kendi petrolünü ve doğal gazını üreten, kendi kendine yeten, nükleer enerjisini devreye almış bir ülke olacak. Daha güçlü bir ekonomimiz olacak." ifadelerini kullanan Bayraktar, yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırdıkça bunları kadın ve gençler başta olmak üzere halkın imkanlarına sunacaklarını bildirdi.

        Evlerde doğal gazın, konfor, rahatlık ve kolaylık demek olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Dolayısıyla biz bu kolaylığı Batman'a getirdik, ilçelerimize de götürdük. İnşallah doğal gazın gitmediği hiçbir yer kalmayacak. Ama doğal gazı Batman'a getirirken dedik ki; 'bu doğal gazı artık kendimiz üretelim.' Onun için kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, teknik personelimizle, Karadeniz'de, Akdeniz'de doğal gazı aradık, Karadeniz'de doğal gazı bulduk. O doğal gaz şu anda evlerimizde kullanılır hale geldi, daha da ileri gidecek. 15 milyon hane halkına yetecek doğal gazı biz kendi denizlerimizden üreteceğiz. Bu daha başlangıç, devam ediyoruz, devam edeceğiz. Türkiye'yi karış karış aramaya ve Batman'da olduğu gibi petrolümüzü aramaya devam edeceğiz. İmkan ve kabiliyetlerimiz arttıkça, ekonomik olarak daha güçlü oldukça, istihdam, yatırım arttıkça inşallah çok daha güçlü ve büyük bir ülke olacağız. Batman çok daha güçlü ve büyük bir şehir olacak. Bu sayede inşallah daha ileri gideceğiz."

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan da etnik ve ideolojik değil, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını belirterek, kente yönelik projelerini anlattı.

        Seçildikleri takdirde gençlere 100 bin lira çeyiz desteğinde bulunacaklarını ve 5 bin sosyal konut yapacaklarını bildiren Ceylan, şunları söyledi:

        "Batman'ın ihtiyacı olan tüm mahallelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Laf değil, çözüm üreteceğiz. 40-50 yaşlarında deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda, dar sokaklarda, parkı ve sosyal alanı olmayan mahallelerde halkımızın yaşamasını istemiyoruz. Bizim için vatandaşımızın canı da malı da değerlidir. Yeni bir Batman inşa edeceğiz. Bu Batman'da çocuklarımız refah ve huzur içinde büyüyecek. Hedefimiz 1 milyon nüfuslu Batman'ın altyapısının ve planlamasının oluşturulmasıdır. Hedefimiz 1 milyon turisti Batman'da ağırlamaktır."

        AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ise belediye başkan adayları Ceylan'ın çok güzel projeleri olduğunu anlatarak, projelerin Batman'da çığır açacağını söyledi.

        Muhteşem projelerle halkın karşısına çıktıklarını dile getiren Gür, "Ceylan, sizlerden destek istiyor. AK Parti sadece mühendislik projeleriyle kendinden söz ettirmedi. Biz 31 Mart'a kadar belediye başkan adayımızın projelerini anlatmaya devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Bu, bizim için hem görev hem sorumluluk. Şimdiden seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Trabzon'da göçük faciası! 3 can kaybı var
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Hatay'da uçuşlar başlıyor
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
        Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen için veda yemeği düzenlendi
        Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen için veda yemeği düzenlendi
        Batman'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından atılan kutuda uyuşturu...
        Batman'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından atılan kutuda uyuşturu...
        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, projelerini anlattı:
        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, projelerini anlattı:
        Batman'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
        Batman'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
        Batman'da nevruz etkinliğinin ardından çıkan olaylara ilişkin 5 kişi gözalt...
        Batman'da nevruz etkinliğinin ardından çıkan olaylara ilişkin 5 kişi gözalt...