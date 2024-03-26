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        Batman'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından atılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da polis ekiplerinin durdurmak istediği araçtan atılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 21:51 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:51
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        Batman'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından atılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi
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        Batman'da polis ekiplerinin durdurmak istediği araçtan atılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlüklerince takibe alınan araç durdurulmak istendi.

        "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekiplerince, kovalamaca sırasında araçtan atılan kutuda ve şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 4 kilo 718 gram skunk, 238 gram toz esrar ve tabanca ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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