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        Batman'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

        Batman'da sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:33
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        Batman'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
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        Batman'da sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.

        Batman'da dün geceden itibaren aralıksız süren yağış, bazı sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu.

        Bayındır Mahallesi'nde kanalizasyon hattından su taştı, araçlar caddede ilerlemekte zorlandı.

        Ekipler, su baskını yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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