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        Hasankeyf'te doğal gaz hattı temel atma töreni düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğal gaz hattı temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:51
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        Hasankeyf'te doğal gaz hattı temel atma töreni düzenlendi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğal gaz hattı temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Dicle Mahallesi'nde düzenlenen törene, Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, AK Parti Hasankeyf İlçe Başkanı Nevzat Dilekçi, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Nasıroğlu, doğal gazın Hasankeyf'e önemli bir değer katacağını, vatandaşların hayat standardını yükselteceğini söyledi.

        Nasıroğlu, "Hasankeyf 10 bin yıllık bir medeniyetin bize mirası. Hasankeyf bizim göz bebeğimiz. Hasankeyf'e ne kadar hizmet etsek azdır. Hasankeyf'e olan sevgimiz ve duyduğumuz saygı aslında ecdadımıza ve tarihimize olan sevgimizden ve saygımızdandır. En kısa sürede Hasankeyf'i doğal gazla tanıştırıp, bütün evlerimize ulaştıracağız." dedi.

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