Yapıcıoğlu: 100 yıllık sorunun sebebi CHP zihniyetidir

HÜR Dava Partisi (HUDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP’nin Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Köksal’ın DEM Parti ve kendi partisiyle ilgili sözlerine, “Afyon adayı ‘hayır ben sürçü lisan etmedim, sözümün arkasındayım’ dedi. Üstelik bu sefer DEM'in yanına HÜDA PAR’ı da ilave etti. Dedi ki, 'bu iki parti hariç herkese kapımız açık. Hadi buyurun. Bu sürçü lisan mı? Değil. Bu CHP zihniyetinin açığa düşmesidir. Yani belediyenin kapısı herkese açık Kürt’e kapalı, öyle mi? 100 yıllık sorunun sebebi işte bu CHP zihniyetidir. Kurduğu inkar, tenkil ve asimilasyon sistemidir” dedi.

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı tarafından Kültür Mahallesi'nde yerel seçim mitingi düzenlendi. Mitinge HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı, İl Başkanı Davut Şahin, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile partililer katıldı. Mitingde konuşan Genel Başkan Yapıcıoğlu, Filistinliler gibi Kürtlerin de çok acılar çektiğini belirterek, “Bu nedenle Gazze’yi en iyi Kürtler anlar. Halepçe’yi yaşayan, Dersim'i, Zilan’ı yaşayan Kürtler herkesten fazla Gazze’ye sahip çıkmalıdırlar. Dün Halepçe’de soykırımı destekleyenler ile bugün Gazze’de katliamı destekleyenler aynı devletlerdir. Türkiye’den siyonistlerle yapılan ticaretin hiçbir şey olmamış gibi devam etmesini kabul edemiyoruz. Hükümete bir an önce siyonistlere mal gönderilmesinin durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye’deki en yakıcı meselelerden biri ve yeni yüzyılda mutlaka çözülmesi gereken öncelikli mesele ise Kürt meselesidir. Silah, şiddet çözüm getirmedi getirmeyecek. Şiddetle mesafe alınamadı. Millete kaos, sıkıntı, eziyet bıraktı, ortada bir çözüm yok. Bu yüzden bu meseleyi suhuletle, siyasetle, hikmetle ve adaletle çözümün adresi HÜDA PAR’dır. Türk solunu Meclis’e taşıyanlar HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesinden rahatsızlık oldular. Hatta siyaset yapmamızdan bile rahatsız olduklarını söylüyorlar. Anadilinizi seçin diye yaptığımız farkındalık çalışmalarından bile rahatsız oluyorlar ve buna izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Kürtlerin birliğinden dem vuranlar bir fotoğraf karesine bile tahammül edemediler" ifadesini kullandı.