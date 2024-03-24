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        Batman'da büfeden hırsızlık kamerada; 4 dakikada her şeyi çalmışlar

        BATMAN'da yüzleri maskeli 2 kişinin büfeden hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:50
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        Batman'da büfeden hırsızlık kamerada; 4 dakikada her şeyi çalmışlar
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        BATMAN'da yüzleri maskeli 2 kişinin büfeden hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibi Bilal Ekin, “4 dakikada alabilecekleri her şeyi çalmışlar. Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi

        Olay, 17 Mart’ta sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı Acetler Kavşağ’ında bulunan bir büfede meydana geldi. Büfeye giren yüzleri kapalı 2 kişi, kasada bulunan paraları, sigaraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı. Sabah iş yerine gelen Bilal Ekin, kapının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarından hırsızlığı fark eden Ekin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine büfeye gelen polis, yapılan incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bilal Ekin, şüphelilerin 4 dakika içerisinde alabildikleri her şeyi aldıklarını belirterek, “Laptop, 10 bin liraya yakın nakit para, 10 bin liraya yakın tütün mamulü ve sigara çalmışlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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