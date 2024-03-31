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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

        BATMAN'da, oy verme işlemleri sürerken polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilde tabanca ve pompalı tüfekle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:00
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
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        BATMAN’da, oy verme işlemleri sürerken polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilde tabanca ve pompalı tüfekle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Bağlar Mahallesi Selçuklu Ortaokulu mevkisinde meydana geldi. Oy verme işlemleri sürerken içinde bulundukları otomobille 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaçtı. Ekiplerin takibiyle otomobil kısa sürede yakalanıp durduruldu. Otomobildeki Y.Y. gözaltına alınırken, kaçan T.Y. de takiple yakalandı. Otomobildeki aramada 1 tabanca ve 2 şarjörü, 1 pompalı tüfek, 125 farklı kalibrelerde fişek ve 55 pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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