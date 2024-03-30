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        Batman'daki Aviski Köprüsü aydınlatıldı

        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde bulunan tarihi Aviski Köprüsü ışıklandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:40
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        Batman'daki Aviski Köprüsü aydınlatıldı
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        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde bulunan tarihi Aviski Köprüsü ışıklandırıldı.

        İkiköprü Belde Belediyesi, Yanarsu çayı üzerinde bulunan ve Batman'ı Siirt'e bağlayan tarihi demiryolu köprüsünde ışıklandırma çalışması yaptı.

        Beşiri Kaymakamı ve İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili Muhammed Yılmaz, yaptığı açılamada, beldedeki yaklaşık yüz yıllık tarihi demir yolu köprüsünün aydınlatıldığını söyledi.

        Bu tür tarihi yapılara sahip çıktıklarını ifade eden Yılmaz, "Görevlendirme belediyesi olarak kentin alt ve üst yapısıyla birlikte tarihi mekanlarını da koruyoruz. Bu kapsamda beldemizde cumhuriyet döneminde yapıldığı tahmin edilen ve halk arasında Aviski, kimileri tarafından da 13 gözlü köprü olarak adlandırılan yüzyıllık demiryolu köprümüzü ışıklandırdık. Beldemize hayırlı olsun." dedi.

        Köprünün ışıklandırılmış hali drone ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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