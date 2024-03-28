Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da yiyecek aramak için köye inen kurt görüntülendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kurdun yiyecek araması kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:45 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da yiyecek aramak için köye inen kurt görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kurdun yiyecek araması kameraya yansıdı.

        Hasankeyf ilçesine bağlı Yakaköy'de bir kişi, aracıyla seyir halindeyken, üzüm bağında yiyecek arayan kurdu fark etti.

        Cep telefonu kamerasıyla kurdu görüntüleyen Aziz Can Orhan, "Aracımı durdurdum ve cep telefonuyla çekim yaptım. Islık çalmaya başlayınca kurt ormanlık alana doğru kaçtı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız

        Benzer Haberler

        Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı yakalandı
        Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı yakalandı
        Erdoğan: Kapımız teröristlere de örgütün güdümünde siyasetçilik oynayanlara...
        Erdoğan: Kapımız teröristlere de örgütün güdümünde siyasetçilik oynayanlara...
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti'nin Batman mitinginde konuştu:
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti'nin Batman mitinginde konuştu:
        Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Batman mitinginde konuştu:
        Bakan Bayraktar, AK Parti'nin Batman mitinginde konuştu:
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
        Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen için veda yemeği düzenlendi
        Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen için veda yemeği düzenlendi