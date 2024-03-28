Batman'da yiyecek aramak için köye inen kurt görüntülendi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kurdun yiyecek araması kameraya yansıdı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, kurdun yiyecek araması kameraya yansıdı.
Hasankeyf ilçesine bağlı Yakaköy'de bir kişi, aracıyla seyir halindeyken, üzüm bağında yiyecek arayan kurdu fark etti.
Cep telefonu kamerasıyla kurdu görüntüleyen Aziz Can Orhan, "Aracımı durdurdum ve cep telefonuyla çekim yaptım. Islık çalmaya başlayınca kurt ormanlık alana doğru kaçtı." dedi.
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