Erdoğan: Kapımız teröristlere de örgütün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalı (2)

‘ZALİMLERKARŞISINDA BAŞ EĞMEYECEĞİZ’

Diyarbakır’daki programın ardından Batman’a geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Batman Belediye başkan adayı Adil Sebati Ceylan’la Valilik önünde düzenlenen mitinge katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılımın 50 bin olduğunu söyledi. Erdoğan, İsrail’in batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen, Gazzelilerinin direniş azmini 173 gündür kıramadığını ifade ederek, “Filistin halkı destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil ateşkes kararı aldı. Batı’nın şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail’in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin biran önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı göstereceğiz. Varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize terörist diyecek kadar hoyratlaşsın. Bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız” dedi.

‘TEK HAMLEYLE YIKILDILAR’ Genel seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte tüm Türkiye’nin kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “85 milyonun her bir ferdi kazandı. Millete ballandırarak anlattıkları ittifakın ve adayının çürük olduğu böylece ortaya çıktı. 6’lı masa dediler, ne oldu? Şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Masanın altına birilerini soktular. Ne çıktı? Hiç. Bugün siyaset arenasına baktığınızda Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ederken, 6’lı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular. Sonra tek hamleyle yıkıldılar. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini, birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe, inanın onlar adına biz de hicap duyuyoruz. Ne diyelim? Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye’nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş. İyi ki kazanmamış diyerek bunu kabul ediyorlar. Biz seçim sürecindeki dirayetli duruşumuzla milletimizin hançerlenmesinin önüne geçtik. Aslında 6’lı masa denilen yamalı bohçayı millete umut diye pazarlayanlar, bunların içlerinin boş olduğunu çok iyi biliyorlar. Gençler; dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Benim Kürt kardeşlerim dahil masaya ve adayına oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı bu seçimlerde de sürdürüyorlar. CHP'li ve DEM’li bir avuç komprador dışında ne olup bittiğinden kimsenin haberi yok. Her iki partiye gönül verenlerin ne istediğini, ne düşündüğünü zaten kimse umursamıyor. ‘Bizim belirlediğimiz adaylara gidip, tıpış tıpış oy vereceksiniz’ dediler. Verdiler mi? Vermediler. Milletimizin bu çirkin dayatmayı kabul etmeyeceğine inanıyorum. 31 Mart’ın bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKINA VERİLECEK HER OY ÇOK ÖNEMLİ’ Batmanlıların iradelerine ipotek koyulmasına rıza göstermeyeceğine olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece Batman değil, İstanbul, Ankara ve Mersin olmak üzere diğer illerimizdeki vatandaşlarımız da bunlara artık yeter diyecektir. Bu meydanda, karar da tercih de benim diyen bir Batman görüyorum. Ben karşımda pazarlık masasına iradesini meze etmeyecek Batmanlı kardeşlerimi görüyorum. Bu kararlı tavrı başka illerimize de yaymamız lazım. Batmanlı İstanbul’u arayacak. İstanbullu kardeşlerine oylar Murat Kurum’a diyecek. Ne diyecek Ankara? Oylar Turgut Altınok’a diyecek. Turgut Altıok’a değil. Sizlerden diğer vilayetlerimizdeki Batmanlı kardeşlerimizi aramanızı, bu hakikatleri mutlaka anlatmanızı istiyorum. Sandıkta Cumhur İttifakı’na verilecek her oyun çok önemli olduğunu eşe, dosta, nazımızın geçtiği her bir kardeşimize izah edeceğiz. Bir şekilde herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Hiçbir iddiası, hiçbir projesi ve kazanma ihtimali olmayanlara oy vererek, oylarını ziyan etmemeleri gerektiğini anlatacağız. Önümüzdeki son 4 günü bu şekilde değerlendirdiğimizde şehirlerimizle birlikte güzel bir netice alacağımıza inanıyorum” dedi.

‘HEDEFLERİMİZE DOĞRU KARARLILIKLA İLERLİYORUZ’ Türkiye olarak çevredeki savaşlara, çatışmalara rağmen hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi bu çatışmaların tarafı yapmak, huzurumuzu bozmak için çok uğraştılar. Ama biz bu oyunlara gelmedik. Türkiye’yi bölgesindeki birçok ülkeyi saran yangından uzak tuttuk. Bunun yanında devletimizin bekasına, milletimizin canına kast eden tüm terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele yürüttük. Bölücü örgütün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi. Suriye’den ülkemize yönelen tehdit önemli ölçüde kontrol altına alındı. Bu yaz itibariyle Irak sınırımızın güvenliğini de temin etmiş olacağız. İşte sizler de gördünüz; bölgemizden terör örgütünün gölgesi kalktıkça buralarda yaşayan insanlarımızın huzuru da arttı. Güvenlik ortamının iyileşmesiyle bölgeye yatırım geldi, barış geldi, turizm canlandı. Bölge illerimizin ekonomisi hareketlendi. Terör kaybederken 85 milyonun tamamı kazandı. Ağır bedeller ödeme pahasına elde ettiğimiz bu kazanımlardan asla taviz vermeyeceğiz. Hak ve özgürlükler alanında son 21 yılda sessiz devrimi gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece hiç kimse Türkiye’yi terör örgütleri vasıtasıyla yönlendiremeyecek. Batmanlı kardeşlerimizin de desteğiyle bunu mutlaka başaracağız” ifadesini kullandı.

‘ENFLASYONU GÖZ ARDI ETMİYORUZ’ Bölgede kritik adımları atarken tüm dünya gibi Türkiye’yi de olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Batman’ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e bu konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısında uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Hayat pahalılığından en fazla etkilenen emeklilerimizin sıkıntılarının da farkındayız. Bu sıkıntıların hafifletilmesiyle ilgili samimiyetimizi bugüne kadar attığımız adımlarla ortaya koyduk. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5’er bin liralık ödeme yaptık. Yılın ilk 6 ayı için maaşlara yüzde 50 oranında, yani enflasyonun üzerinde zam yaptık. İlk defa bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyesini 2 Nisan’dan itibaren hesaplara yatırıyoruz. Geçen hafta kamu bankalarımızla görüşerek banka promosyonlarının da güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız 8 ile 12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. İnşallah bundan sonra da emeklilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Tüm hanelere sağladığımız 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz desteğimiz geçen sene nisan ayından beri devam ediyor. Bu çerçevede toplam 87 milyar liralık doğrudan destek vermiş olduk. Enflasyon düştükçe ve depremle ilgili yükümüz azaldıkça, bütçede elimiz biraz daha rahatlayacak. Muhalefet her seçim dönemi gibi yine atıp tutarak yine yalan yanlış söyleyerek emeklileri bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ama kendilerine geçen seçimdeki sözleri sorulunca 'hatırlamıyoruz’ diyerek işi arsızlığa vuruyorlar. Emeklilerimizin 6-7 kişinin saatlerce saymakla bitiremediği kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum. Batmanlı kardeşlerimden bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum.”