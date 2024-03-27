Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, H.Y, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen R.A'nın Kültür Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş açtı.

Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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