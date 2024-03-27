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        Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı yakalandı

        Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 22:18 Güncelleme: 27.03.2024 - 22:23
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        Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı yakalandı
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        Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, H.Y, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen R.A'nın Kültür Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Silahlı saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Kaçan zanlı H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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