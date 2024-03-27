Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan zanlı yakalandı
Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, H.Y, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen R.A'nın Kültür Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaçan zanlı H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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