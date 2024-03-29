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        Batman'da 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 250 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:59
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        Batman'da 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da gümrük kaçağı 250 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Bayındır Mahallesi Hasankeyf Kavşağı'nda uygulama yapan ekipler, durdurdukları bir otomobilde 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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