Batman'da, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Batman'da, Siirt'teki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen adli konu ile ilgili olarak, olay yerinden firar eden M.Y. isimli şüphelinin aracının, Batman'ın Kozluk ilçesinde PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameraları tarafından tespit edildiği bildirildi.

Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçtaki M.Y. ve S.S'nin yakalandığı aktarılan açıklamada, araçta ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildiği belirtildi.