İkiköprü beldesi lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde caddeler, belediye tarafından lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde caddeler, belediye tarafından lale motifli aydınlatmalarla ışıklandırıldı.
Beldedeki caddelere, görevlendirme yapılan belediye tarafından lale motifli aydınlatma direkleri yerleştirildi.
Beşiri Kaymakamı ve İkiköprü Belde Belediye Başkan vekili Muhammed Yılmaz, belediye çalışmaları ile beldede büyük bir değişimin yaşandığını belirterek, İkiköprü'yü mutlu insanların yaşadığı bir belde haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.
"Ufak dokunuşlarla beldeyi daha güzel bir görünüme kavuşturduklarını ifade eden Yılmaz, aydınlatma çalışmasının beldeye hayırlı olmasını diledi.
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