Siirt'te 9 kişinin yaralandığı kavga sonrası 2 gözaltı

SİİRT'te1'i polis 9 kişinin yaralandığı 'muhtar adaylığı' kavgasına karışan M.Y. ile yanındaki S.S., Batman'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde meydana geldi. 'Muhtar adaylığı' meselesi nedeniyle akraba olan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Hüseyin B., Ömer B., Murat B., Yasin B., Cüneyt B. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ile kavgayı görüp, ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Batman Valiliği, kavgaya ilişkin açıklama yaptı. 2 şüphelinin yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Siirt ili Baykan ilçesinde meydana gelen ve bir polis memurunun yaralanması ile sonuçlanan adli konu ile ilgili olarak, olay yerinden firar eden M.Y. isimli şahsın aracı, Kozluk ilçemiz PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameraları tarafından tespit edilerek, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce M.Y. ve S.S. isimli şahıslar yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız silah ve silaha ait 10 mermi ele geçirilmiştir" denildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.