AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, oyunu kullandı
BATMAN(AA- AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Eşi Ayşe Nasıroğlu ve annesi Azize Nasıroğlu ile oy kullanmak için Batman Anadolu Lisesi'ne gelen Nasıroğlu, 1045 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından sandık görevlilerine kolaylıklar dileyip vatandaşlarla sohbet eden Nasıroğlu, seçimlerin Türkiye ve Batman'a hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.
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