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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, oyunu kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:25
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, oyunu kullandı
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        BATMAN(AA- AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

        Eşi Ayşe Nasıroğlu ve annesi Azize Nasıroğlu ile oy kullanmak için Batman Anadolu Lisesi'ne gelen Nasıroğlu, 1045 nolu sandıkta oyunu kullandı.

        Oy kullanma işleminin ardından sandık görevlilerine kolaylıklar dileyip vatandaşlarla sohbet eden Nasıroğlu, seçimlerin Türkiye ve Batman'a hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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