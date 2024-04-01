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        Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük seçildi, ilçelerde AK Parti 3, CHP ve YRP 1'en başkanlık kazandı

        BATMAN'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti'li Gülistan Sönük belediye başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:01 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:05
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        Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük seçildi, ilçelerde AK Parti 3, CHP ve YRP 1'en başkanlık kazandı
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        BATMAN’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’li Gülistan Sönük belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, Yeniden Refah Partisi ve CHP de 1’er belediye başkanlığı kazandı.

        Batman’da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlar göre oyların yüzde 64,48’ini alan DEM Parti adayı Gülistan Sönük, belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise Gercüş’te AK Parti’li Gündüz Günaydın, Kozluk’ta AK Parti’li Mehmet Veysi Işık, Sason’da AK Parti’li İrfan Demir, Beşiri’de YRP’li Alpaslan Karabulut ve Hasankeyf’te CHP’li Hamit Tutuş seçimin kazananı oldu.

        GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR ?

        1993 yılında Kozluk'ta doğdu. 2018 yılında Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında partisinin gençlik çalışmalarında aktif olarak yer aldı. 2019 yerel seçimlerinde Bekirhan Belediyesi Eş Başkanlığı’na seçildi, partisinin Batman'da kadın çalışmalarında yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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