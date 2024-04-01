Batman'da DEM Parti'li Gülistan Sönük seçildi, ilçelerde AK Parti 3, CHP ve YRP 1'en başkanlık kazandı

BATMAN’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’li Gülistan Sönük belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, Yeniden Refah Partisi ve CHP de 1’er belediye başkanlığı kazandı.

Batman’da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlar göre oyların yüzde 64,48’ini alan DEM Parti adayı Gülistan Sönük, belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise Gercüş’te AK Parti’li Gündüz Günaydın, Kozluk’ta AK Parti’li Mehmet Veysi Işık, Sason’da AK Parti’li İrfan Demir, Beşiri’de YRP’li Alpaslan Karabulut ve Hasankeyf’te CHP’li Hamit Tutuş seçimin kazananı oldu.