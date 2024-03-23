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        Batman'da "Şehrimizde uyuşturucu istemiyoruz" yürüyüşü yapıldı

        Batman'da "Şehrimizde uyuşturucu istemiyoruz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:12
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        Batman'da "Şehrimizde uyuşturucu istemiyoruz" yürüyüşü yapıldı
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        Batman'da "Şehrimizde uyuşturucu istemiyoruz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

        HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği program kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

        HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, herkesin el birliği ile uyuşturucuya karşı elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

        "Bu gençler bizim gençlerimiz. Bu kızlar, erkekler bizim geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkacağız." diyen Ramanlı, düzenleyecekleri etkinliklerle uyuşturucu satıcılarının huzurunu bozacaklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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