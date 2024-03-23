Batman'da "Şehrimizde uyuşturucu istemiyoruz" yürüyüşü yapıldı

Batman'da "Şehrimizde uyuşturucu istemiyoruz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği program kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, herkesin el birliği ile uyuşturucuya karşı elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

"Bu gençler bizim gençlerimiz. Bu kızlar, erkekler bizim geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkacağız." diyen Ramanlı, düzenleyecekleri etkinliklerle uyuşturucu satıcılarının huzurunu bozacaklarını belirtti.