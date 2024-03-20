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        Batman Belediyesinin yeni hizmet binası açıldı

        Batman Belediyesinin yeni hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:25
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        Batman Belediyesinin yeni hizmet binası açıldı
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        Batman Belediyesinin yeni hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının açılışında, sosyal belediyecilik uygulamalarını vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

        Belediyeyi finansal olarak güçlü bir hale getirdiklerini ifade eden Canalp, belediyenin yöneticilerinin de halkın içinden geldiğini ve halkla iç içe olduğunu belirtti.

        Belediyeciliğin birçok şeyi aynı anda yürütmeyi gerektirdiğini dile getiren Canalp, şöyle dedi:

        "Finansı yönetmeniz lazım. Yani parayı ve kaynağı iyi yönetmemiz lazım. Eğer parayı ve kaynağı iyi yönetemezseniz sizin hizmet üretmeniz zorlaşır. Batman Belediyemizin geçmişteki durumu malum. Borç batağı görünümünde bir belediyeydi. Bu kadar borç olunca hizmet ve proje üretemezsiniz. Şu anda şükürler olsun, Batman Belediyesi olarak açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya ve etkinlikten etkinliğe koşuyoruz. Yetişemiyoruz. Geçmiş dönemdeki borç oranlarını indirdik. Bu nasıl oluyor? Aklın yönetimiyle ve iyi niyetle oluyor. Niyetiniz iyi olursa, devletin verdiği kaynağı halka sunarsanız ortaya hem hizmet çıkar hem de borçlar azalır."

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Batman'a değer katan, Batman için çalışan herkesle bir araya gelme arzusunda olduklarını söyledi.

        Batman'ın yatırımcı çeken bir kent olduğunu belirten Nasıroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu memlekete yatırım kazandırabilirsek terör de kalmaz. Bu memlekette ne kadar çok eğitimli ve donanımlı bir nesil yetiştirirsek olumsuz vakalar da azalır. Evet zorluklar ve sıkıntılar olacak, ama bu kent akılla yönetilecek ve iyi bir noktaya gelecek. Türkiye Yüzyılı Batman'ın da yüzyılı olacak diyoruz. Az konuşuyoruz, ama çok iş yapıyoruz. Her kesimden ve her insanla sıcak diyalog içindeyiz. Çocuklarımız taş atan ve ateş yakan çocuklar olmasın. Çocuklarımız okusun, teknolojiyi kullansın ve iyi bir yere gelsin."

        Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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