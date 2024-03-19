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        Batman'da nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 6 şüpheli gözaltına alındı

        Batman'da nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 21:34 Güncelleme: 19.03.2024 - 21:34
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        Batman'da nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Batman'da nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 6 şüpheli gözaltına alındı.

        DEM Parti tarafından Hilal Mahallesi Belediye Fuar Alanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşma yaptı.

        Etkinliğin ardından bir grup, terör örgütü PKK lehine slogan attı.

        Uyarıya rağmen dağılmayan ve taş atan gruba polisin müdahalesi sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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