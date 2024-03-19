Batman'da nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uyarıya rağmen dağılmayan ve taş atan gruba polisin müdahalesi sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.

DEM Parti tarafından Hilal Mahallesi Belediye Fuar Alanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.