Batman'da 16 parkın toplu açılışı yapıldı

Törene, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Batman Çayı ile Dicle Nehri'nin birleştiği alanda yeşil kuşak oluşturulduğunu aktararak, Batman'ı yeşiliyle de anılan bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Çayı kenarında gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, İstiklal Parkı'nın resmi açılışının yanı sıra 15 parkın daha açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

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