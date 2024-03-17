Batman'da Yaşar Kemal Kent Ormanı yenileniyor

Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu, yapılacak çalışmalar ve yürütülecek proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda başlatılan çalışmaları inceledi.

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