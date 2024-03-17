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        Batman'da Yaşar Kemal Kent Ormanı yenileniyor

        Batman'da, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nın yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:45
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        Batman'da Yaşar Kemal Kent Ormanı yenileniyor
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        Batman'da, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nın yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda başlatılan çalışmaları inceledi.

        Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu, yapılacak çalışmalar ve yürütülecek proje ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Yaşar Kemal Kent Ormanı, kentin yeşil alan ihtiyacını karşılamak, vatandaşlara doğayla iç içe dinlenme ve aktivite alanları sunma amacıyla yeniden tasarlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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