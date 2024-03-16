Batman Engelliler Spor Kulübü - İzmir Rehabilitasyon Spor: 67-57

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi Çeyrek Final 2'nci maçında Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Spor Salonu’nda İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübü’nü konuk etti. Batman ekibi, sahadan 67-57'lik skorla galip ayrıldı. Batman Engelliler Spor Kulübü bu galibiyetin ardından yarı finale yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi Çeyrek Final 2'nci maçında Batman Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği İzmir Rehabilitasyon Spor Kulübü’nü 67-57 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.