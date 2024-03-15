AK Parti, Beşiri ilçesinde seçim lokali açtı

Beşiri ilçesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, lokalin açılışında, kendilerini karşılayan partililere teşekkür etti.

"Allah'ımıza hamdolsun bir ramazan ayında huzur içerisinde toplanmış ve lokalimizi açıyoruz." diyen Nasıroğlu, Türkiye ve bölgenin güzel bir bahar iklimi yakaladığını söyledi.

Kentte huzur ve barış ortamının hakim olduğunu dile getiren Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"Bölgemizden ve şehrimizden acı haberler gelmiyor. Batman gençlerini artık kaybetmiyor, Batman'da artık kepenkler kapanmıyor. Dileyen istediği vakitte sokaklarda özgürce dolaşabiliyor. Uzun süreden beridir devam eden huzur ve güven ortamı meyvesini de vermeye başladı. Bakın yüzlerce girişimci OSB'den yer talebinde bulunuyor. Devam eden bu olumlu iklim sayesinde Batman hak ettiği seviyeye ulaşacaktır. Bizler de hemşerilerimizin hak ettiği hizmetleri her noktaya ulaştırma gayretindeyiz. Bunun için çalışıp çabalıyoruz."

Yerel seçimlerde partisine destek isteyen Nasıroğlu, "Bize yetki verirseniz merkezi yönetimle yerel yönetimi el ele verdirerek Batman'ı hizmete boğarız. Kardeşlerim ideolojiye değil esere oy verelim. Eser siyasetine sahip çıkalım. Bizim esere ve hizmete ihtiyacımız var. Halkına hizmetkar olan bir belediyecilik anlayışına ihtiyacımız var. Bu anlayışı da Batman'da hakim kılacak olan biziz." ifadelerini kullandı.