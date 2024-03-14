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        Batman'da KETEM açıldı

        Batman Belediyesince Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:34
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        Batman'da KETEM açıldı
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        Batman Belediyesince Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmete açıldı.

        Pıranbaşı Mahallesinde bulunan Belediye Sağlık Hizmetleri Merkezindeki açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, özellikle Batmanlı kadınlar için önemli bir sağlık tesisinin açılışı yaptıklarını söyledi.

        Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin ücretsiz hizmet vereceğini belirten Canalp, "Bu merkezde 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri testleri yapılacak. 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme kanseri taraması yapılacak. 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere de kolon kanseri taraması test hizmeti verilecek." dedi.

        Canalp, 2024 yılı içerisinde 60 bin kişiye hizmet vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, Vali Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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