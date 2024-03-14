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        Batman Valisi Canalp, yapımı süren camide incelemede bulundu

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Sason ilçesinde yapımı süren Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:47
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        Batman Valisi Canalp, yapımı süren camide incelemede bulundu
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Sason ilçesinde yapımı süren Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu.

        Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile ilçede yapımı devam eden Merkez Camisi'ni inceledi.

        Nasıroğlu, cami inşaatına daha önce bağışta bulunduğunu belirterek, "Merkez Camisi'ne yine bağışta bulundum. Vatandaşlarımız temiz ve modern bir camide ibadetlerini yapacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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