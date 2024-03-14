Batman Valisi Canalp, yapımı süren camide incelemede bulundu

Nasıroğlu, cami inşaatına daha önce bağışta bulunduğunu belirterek, "Merkez Camisi'ne yine bağışta bulundum. Vatandaşlarımız temiz ve modern bir camide ibadetlerini yapacak." dedi.

Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile ilçede yapımı devam eden Merkez Camisi'ni inceledi.

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