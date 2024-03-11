Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:28 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

        "Narkogüç" operasyonları kapsamında tespit edilen adreslere 21 Şubat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

        "Linda" ve "İka" adlı narkotik köpeklerin de katıldığı operasyonda söz konusu adreslerde yapılan aramada, 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Naci Görür uyardı!
        Naci Görür uyardı!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kurbağa ile Çoban Kız
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kurbağa ile Çoban Kız
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        İsveç bayrağı NATO karargahında
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        'Oscar'lı filmler nereden izlenebilir?
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

        Benzer Haberler

        Polis operasyonunda çatıya çıkıp uyuşturucuyu karşı binaya attı; o anlar ka...
        Polis operasyonunda çatıya çıkıp uyuşturucuyu karşı binaya attı; o anlar ka...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan ramazan ayı mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan ramazan ayı mesajı
        Batman'da ilkokul öğrencileri kuşlar için ağaç dallarına elma astı
        Batman'da ilkokul öğrencileri kuşlar için ağaç dallarına elma astı
        Batman'da Gazze'ye destek için 3 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu
        Batman'da Gazze'ye destek için 3 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu
        Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Batman Petrolspor - Efeler 09 spor: 2-2
        Batman Petrolspor - Efeler 09 spor: 2-2