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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan ramazan ayı mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:48
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan ramazan ayı mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, on bir ayın sultanı ramazana ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Ramazanın nimetlerin kıymetinin idrak edildiği bir ay olduğunu ifade eden İmrak, şunları kaydetti:

        "Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı, ihtiyaç sahibi olanın halinin daha iyi idrak edildiği, gönüllerin arınarak sabır ve metanet denen erdemin daimi karakter haline geldiği ve paylaşma erdeminin tatbikiyle manevi huzura eriştiğimiz müstesna bir zaman dilimi olan, başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu doğrultuda merhametin doruğa ulaştığı ramazan ayı vesilesiyle, yardıma muhtaç olanlara gönül penceremizi ve sofralarımızı açmalı ve yardım eli uzatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; yüce Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı ramazan ayının Hasankeyfli vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dilerim."

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