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        Batman'da Gazze'ye destek için 3 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu

        BATMAN'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek için yaklaşık 3 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:10
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        Batman'da Gazze'ye destek için 3 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu
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        BATMAN’da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’ye destek için yaklaşık 3 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.

        Batman’da İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından, Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek ve İsrail'i protesto etmek amacıyla ‘Gazze için insan zinciri’ eylemi düzenlendi. Korik Kavşağı'nda bir araya gelen grup, ellerinde dövizlerle yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda insan zinciri oluşturdu. Oluşturulan insan zinciri havadan da görüntülendi. Eylemin ardından İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Abdurrahim Demirtaş, “6'ncı ayına giren Gazze soykırımına dikkat çekmek için bugün etkinliğimizi tertip ettik. Bizler, Gazze’nin sadece dualarda kalan bir yer, haber bültenlerinde geçen bir alt yazı, düzgün tutulan ölüm istatistikleri ya da yıkılan binaların rakamsal ifadeler olmaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Unutmamak, unutturmamak, anmak, anlamak, duyurmak için buradayız. Açlıkla, ölümle, soykırımla karşı karşıya kalan şerefli Gazze halkının sesi olmak için buradayız. Sadece Gazze için değil, Kudüs için ve Mescid-i Aksa için ve onların yetim evlatları için buradayız. Tüm İslam alemini üzen ve bizlere de bir utanç vesilesi olan İsrail ile ticaretin bir an önce kesilmesini istiyoruz. Soykırıma destek veren yerli-yabancı firmalara yaptırım uygulanmasını ve bu firmalara soykırıma destek verdikleri için dava açılmasını istiyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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