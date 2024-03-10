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        Batman'da TIR'ın arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

        BATMAN'da yağmurlu havada TIR'ın arkasına tutunan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:25
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        Batman'da TIR'ın arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
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        BATMAN’da yağmurlu havada TIR’ın arkasına tutunan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Batman-Diyarbakır Çevre Yolu'nda bir kişi, yağmurlu havada plakası öğrenilemeyen dorsesiz TIR’ın arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir hafif ticari aracın da TIR’ın arkasında dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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