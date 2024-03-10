Batman'da TIR'ın arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
BATMAN'da yağmurlu havada TIR'ın arkasına tutunan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BATMAN’da yağmurlu havada TIR’ın arkasına tutunan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Batman-Diyarbakır Çevre Yolu'nda bir kişi, yağmurlu havada plakası öğrenilemeyen dorsesiz TIR’ın arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir hafif ticari aracın da TIR’ın arkasında dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü.
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