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        Batman'da özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı

        Batman'da bir kurumda çalışan özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:02
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        Batman'da özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı
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        Batman'da bir kurumda çalışan özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı.

        Meydan Mahallesi'nde dün Merkez PTT Müdürlüğünde sıra almadan işlem yapmaya çalışan baba M.S.Y. ve oğlu S.Y'yi uyaran özel güvenlik görevlisi F.E. arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, M.S.Y. cebinden çıkardığı bıçakla güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan F.E, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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