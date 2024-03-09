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        PTT şubesinde güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada

        BATMAN'da M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:55
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        PTT şubesinde güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada
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        BATMAN’da M.S.Y., oğlu S.Y. ile birlikte geldiği PTT şubesinde, sıra almadan işlem yapmak istediği gerekçesiyle gişe memuruyla tartışıp, olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Faik Er'i bıçakla yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Meydan Mahallesi’ndeki Merkez PTT Müdürlüğü’nde meydana geldi. Oğlu S.Y. ile şubeye gelen M.S.Y., sıra almadan işlem yapmak istediği gerekçesiyle kendisinden sıra numarası almasını isteyen gişe memuruyla tartıştı. Durumu görüp müdahale eden güvenlik görevlisi ile baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S.Y., güvenlik görevlisi Er'i sırtından bıçakladı. Olay, şubenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlisi Faik Er, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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