Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, projelerini anlattı:

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, "Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceğiz. 1. etap olarak 5 bin sosyal konutu ivedilikle inşa edeceğiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, projelerini anlattı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, "Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceğiz. 1. etap olarak 5 bin sosyal konutu ivedilikle inşa edeceğiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz." dedi.

        TPAO Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, kente yönelik projelerini açıklayan Ceylan, mahallelerde kreş açacaklarını ve bu kreşlere, çalışıp, aile bütçesine katkıda bulunan kadınların çocuklarını rahatça bırakabileceğini söyledi.

        Gençler için evlerine yakın noktalarda etüt ve kurs merkezleri açacaklarını ifade eden Ceylan, bu merkezlerde uzman bir eğitimci bulunduracaklarını, öğrencilere çeşitli ikramların yapılacağını belirtti.

        Ceylan, kenti daha sağlam bir zemine taşımaları gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bunun için en uygun yer Batı Raman'dır. Bunu yaparken şehri uygun bir büyüme projeksiyonu ile planlayacağız. Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceğiz. 1. etap olarak 5 bin sosyal konutu ivedilikle inşa ederek, bu konutları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunun yarısı bizden, yarısı sizden. Bir kısmını ise uzun vadeli, düşük faizli kredilerle vatandaşlarımızın ödemesini kolaylaştıracak şekilde vereceğiz. Batman gelişecek. Batman, büyükşehir olma vizyonunda 1 milyon kişinin yaşayacağı yeni bir şehir olacak. Gelecek 50 yılda şehrin gelişim aksının önünün kapanmayacağı bir planlama yapacağız. 2. etap olarak 20 bin konut ile uydu kentin birinci adımını atacağız. Batman'ın ihtiyaçlarına göre bu alanları etap etap halkımızın hizmetine sunacağız. Şu müjdeyi de vermek istiyorum; bu konutlardan 500'ü ihtiyaç sahibi genç çiftlerimize bedelsiz verilecektir."

        Evliliğe adım atan çiftlere 100 bin lira çeyiz desteğinde bulunacaklarını anlatan Ceylan, öğrencilere de 1300 lira burs ve ulaşım desteği sunacaklarını aktardı.

        Ulaşım ve trafik sorununun çözümüne dair projeleriyle kentin trafiğini rahatlatacaklarını belirten Ceylan, şunları kaydetti:

        "Okullarımızın temizliğini ve güvenliğini sağlayacağız. Yakınını kaybeden taziye sahiplerine de destek sunacağız. Taziyelerdeki bir öğün yemek hizmetini iki öğüne çıkaracağız. Yaşlı ve emekliler için projelerimiz var. Bireysel üretim yapan kadınlarımızın ve kooperatiflerimizin ürünlerini markalaştıracağız. Amatör spor kulüplerine ve sporculara destek sunacağız. Mevcut demiryolu hattının hafif raylı sisteme dönüştürülmesi projesini hayata geçireceğiz. Belediye ring yollarının içinde hafif raylı sistem tasarlanarak bu hafif raylı sistemler arası geçişi sağlayacak aktarma istasyonları kurulacaktır. Kullanım kolaylığı sağlamak için merkez durakların yanına otoparklar inşa edeceğiz. Hedefimiz şehir içi trafiğin yüzde 50'sini hafif raylı tren ile yapmaktır. Bu proje yıllardır gündemde beklemede ama bir türlü gerçekleşmiyor. Deplase (taşınmak) edilecek hat Gıda İhtisas Organize, Raman Organize ve Örmegöze Organize Sanayi'ye hizmet vererek, Kurtalan hattı ile birleşecektir."

        Batman'ı daha güzel bir şehir haline getirmek istediklerini ifade eden Ceylan, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşama dokunan projeler uygulayacaklarını ifade etti.

        Ceylan, "Mavi-Yeşil Batman Projesi" ile park alanlarını artıracaklarını dile getirerek, yeni kent meydanları oluşturacaklarını, "Kent içindeki derelerin yükünü hafifletip olası sel felaketinin önüne geçeceğiz. Kentsel dönüşümle depreme dayanıklı bina stokları artacak. Batman'ı gerçek belediyecilikle tanıştırmaya hazır ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor

        Benzer Haberler

        PTT şubesinde güvenlik görevlisini bıçaklayan baba ile oğlu serbest
        PTT şubesinde güvenlik görevlisini bıçaklayan baba ile oğlu serbest
        Midyatlı öğrenciler Hasankeyf'te tarihi ve turistik mekanları gezdi
        Midyatlı öğrenciler Hasankeyf'te tarihi ve turistik mekanları gezdi
        Batman'da TIR'ın arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
        Batman'da TIR'ın arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
        PTT şubesinde güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada
        PTT şubesinde güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada
        Batman'da özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı
        Batman'da özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı
        DEM Parti'nin Kadınlar Günü kutlamasında terör örgütünü simgeleyen bez parç...
        DEM Parti'nin Kadınlar Günü kutlamasında terör örgütünü simgeleyen bez parç...