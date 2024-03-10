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        Batman Petrolspor - Efeler 09 spor: 2-2

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 23'üncü haftasında konuk ettiği Efeler 09 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:35
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        Batman Petrolspor - Efeler 09 spor: 2-2
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 23'üncü haftasında konuk ettiği Efeler 09 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 23'üncü haftasında Batman Petrolspor sahasında Efeler 09 Spor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekipli oyuncular 'Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim' yazılı pankart ile çıktı. Mücadelenin 5'inci dakikasında Batman Petrolspor, Tunç Murat Behram'ın golüyle 1-0 öne geçti. 10'uncu dakikada Efeler 09 Spor'dan Tugay Adamcıl attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 64'üncü dakikada Tayyip Mevlüt Kaya'nın golüyle konuk ekip öne geçti. Batman Petrolspor'da 86'ncı dakikada sahneye çıkan Yakup Alkan, skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Puanını 46'ya yükselten ev sahibi ekip, ligdeki liderliğini sürdürdü.

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