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        Batman'da ilkokul öğrencileri kuşlar için ağaç dallarına elma astı

        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde öğrenciler, kuşların beslenmesi amacıyla ağaçların dallarına elma astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:00
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        Batman'da ilkokul öğrencileri kuşlar için ağaç dallarına elma astı
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        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde öğrenciler, kuşların beslenmesi amacıyla ağaçların dallarına elma astı.

        Değirmenüstü İlkokulunda sınıf öğretmeni Recep Bingöl, AA muhabirine, derste canlılarla ilgili bir konu işlerken öğrencilerin soğuk havalarda yem bulmakta zorlanan kuşlardan etkilenerek, onlara ilişkin bir etkinlik yapmak istediğini söyledi.

        "Öğrencilerim benden elma istediler. Ben de merkezdeki bir manavdan kısmen çürüyen elmalardan aldım. Öğrencilerle kuşlar için ağaç dallarını elmalarla donattık." diyen Bingöl, doğada yaşayan diğer canlılara yönelik yardımsever olmayı da bu etkinlikle öğrencilere uygulamalı anlattıklarını belirtti.

        Bunun, öğrenciler ve kuşlar açısından faydalı bir etkinlik olduğunu dile getiren Bingöl, aynı zamanda farkındalık sağladıklarını aktardı.

        Bingöl, "Okul demek sadece ders anlatmak demek değildir. Çocuklara hem ahlaki yönden hem de değerler eğitimi konusunda bir şeyler kazandırabilmek önemli." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Şükran Büzüt, kuşlara yem vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Büzüt, şunları söyledi:

        "Bir kitapta kuşların elma sevdiğini okumuştum. Öğretmenimiz de manavdan elma getirdi. Arkadaşlarımızla birlikte ağaca bu elmaları taktık. Bir kuş bile bu elmalardan yemiş olsa çok seviniriz."

        Nisa Ekinci de soğuk havalarda yem bulmakta zorlanan kuşlar için arkadaşlarıyla birlikte ağaçlara elma astıklarını anlatarak, bu etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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