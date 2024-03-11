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        Polis operasyonunda çatıya çıkıp uyuşturucuyu karşı binaya attı; o anlar kamerada

        BATMAN'da polisin düzenlediği operasyonda bir şüphelinin çatıya çıkarak, uyuşturucuyu karşı binanın çatısına attığı o anlar dronla kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:42 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:45
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        Polis operasyonunda çatıya çıkıp uyuşturucuyu karşı binaya attı; o anlar kamerada
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        BATMAN’da polisin düzenlediği operasyonda bir şüphelinin çatıya çıkarak, uyuşturucuyu karşı binanın çatısına attığı o anlar dronla kayıt altına alındı. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve huzuruna zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen ve dronla da kayıt altına alınan operasyonda bir evde bulunan 3 kişi çatıya kaçtı. Bu sırada içlerinden biri polisten saklamak istediği uyuşturucuyu karşı binaya doğru attı. O anlar, dron ile görüntülendi.

        Şüphelilerin evlerinde narkotik köpekleri ‘Linda’ ve ‘İKA'nın katılımıyla yapılan aramada 12 kilo 955 gram skunk, bir miktar esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri
        Galeri
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