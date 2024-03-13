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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan'dan çalışanlara ziyaret

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Tekstilkent'te bulunan fabrikaları ve atölyeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:12
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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan'dan çalışanlara ziyaret
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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Tekstilkent'te bulunan fabrikaları ve atölyeleri ziyaret etti.

        Ceylan, Tekstilkent'te bulunan fabrikaları ve atölyeleri ziyaret ederek, çalışanların sorunlarını dinledi.

        Batman'a, istihdamına, üretimine ve yatırımlarına büyük katkılar sunan fabrika sahipleri ve çalışanlarını gösterdikleri üstün fedakarlıktan dolayı kutladığını belirten Ceylan, "Belediyeyi kazandığımızda ilk işimiz istihdamı ve sanayiyi artırmak olacaktır. Sayın milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu ile bu konuda kararlıyız. Çalışan insanlarımızın refahı bizim önceliğimizdir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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