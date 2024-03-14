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        Sason'da güvenlik korucuları iftarda buluştu

        Sason ilçesinde güvenlik korucularının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:34
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        Sason'da güvenlik korucuları iftarda buluştu
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        Sason ilçesinde güvenlik korucularının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve güvenlik korucuları katıldı.

        Program, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman tarafından okunan duaların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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