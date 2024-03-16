İkiköprü beldesine ücretsiz internet hizmeti

Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde 5 noktada vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti veriliyor.

İkiköprü Belde Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 5 noktada ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.

Beşiri Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Yılmaz, hızla dijitalleşen bir dünyada internet kullanımının vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Bilgiye anında erişmenin ve bunu yer ve zamandan bağımsız bir şekilde gerçekleştirmenin önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Projemize her yaş grubundan vatandaşımız ve özellikle de gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Hizmet, gençlerimize ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı da sunuyor. Ücretsiz wi-fi hizmetimiz beldemize hayırlı olması diliyorum." dedi.