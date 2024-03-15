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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:30
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak vatandaşları ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında Dicle, Eyyübi ve Raman mahallelerinde yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

        Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        İmkanlar dahilinde ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden İmrak, vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu

        Vatandaşlar ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, Kaymakam İmrak'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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