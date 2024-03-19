DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 2013 yılındaki barış ve çözüm deklarasyonunun arkasındayız

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Batman'da nevruz programında, "Bir kez daha Batman meydanında diyoruz ki; Kürt sorunun çözümünün muhatabı İmralı’dadır. 2013 yılındaki barış ve çözüm deklerasyonunun arkasındayız" dedi. Program sonrası çıkan olaylarda ise 5 kişi gözaltına alındı.

Batman’da Pazaryeri Mahallesi’ndeki miting alanında kutlanan nevruz programına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Belediye başkan adayı Gülistan Sönük, DBP ve HDP il örgütleri de katıldı. Programda sanatçı Suavi ile Lawje müzik grubu da konser verdi.

'KÜRT HALKI ÇÖZÜM BEKLİYOR'

Bakırhan, programda yaptığı konuşmada, "İstanbul’da 1 milyon insan ‘tecrit sonlandırılsın’ dedi, yüz binler ‘Kürt sorunu diyalogla, müzakereyle çözülsün’ dedi. Nevruz alanlarında ‘Kürt meselesinin muhatabı İmralı’dır’ dediler. 10 yıl önce yine bir nevruz günü Amed meydanında Öcalan’ın barış ve çözüme dair deklerasyonu yayınlandı. Türkiye’nin barış deklarasyonuydu, Kürt halklarının demokratik cumhuriyette yaşamasının deklarasyonuydu. Bir kez daha Batman meydanında diyoruz ki; Kürt sorunun çözümünün muhatabı İmralı’dadır. 2013 yılındaki barış ve çözüm deklerasyonunun arkasındayız. Kayyum atadılar bitiremediler, cezaevlerine koydular bitiremediler, şimdi de yalan propagandalarla Kürt halkının onurunu zedeleyeceklerini düşünüyorlar. Biz Batman’da 90’larda yaşanan cinayetleri unuttuk mu? Unutmadık. Birileri şirin gözükerek, gülümseyerek burada 90’larda kontralar tarafından işlenen cinayetleri Batmanlıların unutacağını düşünüyor. Batman kimliğine sahip çık, onuruna sahip çık, seni katleden, rol oynayanlara 31 Mart’ta cevap vereceğine inanıyorum. Yine Selahattin Demirtaş’ların, Gülten Kışanak’ların, Leyla Güven’lerin, Sabahat Tuncer’lerin, Figen Yüksekdağ ve yüzlerce arkadaşımızın cezaevlerinde kalmasının sebebi bu kontralardır. Kobani kumpas davasında itirafçılık yapacaklar, gelip Batman halkının yanında ‘biz Kürdüz’ diyecekler. Onurlu Kürt bu meydandadır" diye konuştu.

'ÜLKEYİ KÖTÜ YÖNETİYORLAR'

Bakırhan, iktidarın ülkeyi kötü yönettiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı her gün şaşkınlıkla izleyeceğimiz şeyler söylemeye devam ediyor. ‘Doya doya özgürlüğü teneffüs ediyoruz’ diyor. Batman halkı özgür değil, cezaevlerinde onlarca Batman halkının evladı yatıyor. Gençler sosyal medyadan eleştirdiği için cezaevinde, bir miting alanına bile rahat bir şekilde gelemiyoruz. Emekli perişan, memleket yoksul, perişan. İnsanlar bu ramazan ayında çocuklarına ekmek, zeytin, süt getiremezken, diyor ki ‘özgürlüğün tadını’ çıkarın. Batman halkı özgür değil, gençlerimiz, işçiler, emekçiler özgür değil. Kendileri özgür olan, bin odalı saraylarda özgür olanlara Batman halkı sandıkta cevap verecekler. ‘Ape Musa’ların ismine düşmanlar, Mehmet Sincar’ların ismine düşmanlar. Nerede hangi caddede bir Kürt ismi varsa hepsinin ismini indirdiler. Kültürümüze, tarihimize düşmanlar. 12 bin yıllık Hasankeyf’i sular altında bıraktılar. Her şeyimize düşmanlar. Batman halkı, bu harami düzenine sandıkta cevap verecektir" ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Program sonrası taşkınlık çıkaran ve polise taş atan gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca olayların olduğu bölgede bulunan çocuklar, polisin yardımıyla güvenli bölgeye götürüldü.

TUNCELİ’DE NEVRUZ PROGRAMI

Tunceli’de nevruz kutlamaları, aralarında birçok siyasi parti ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Emek ve Demokrasi Platformu’nun organizasyonuyla Seyit Rıza Meydanı’nda yapıldı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, STK’ların ve vatandaşların bulunduğu kalabalık, Sanat Sokağı’ndan Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüdü. 500 polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Alanda bulunan kalabalık, müzik dinletisi eşliğinde halaylar çekerek, türküler söyledi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, burada yaptığı konuşmada, "AKP'nin ikinci adamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buraya geldi. Gün boyu buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptı. Acaba ne konuştu? Dersim’in hesabını yapıyor. Evet, AKP Dersim'i almak istiyor. Seyit Rıza Meydanı'ndan Dersimlilere soruyorum; bu siyasete geçit verecek misiniz? Dersim'de AKP'ye giden her oyun JİTEM’e gittiğini, AKP'ye verilen her oyun ‘taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağız’ diyen kirli ittifaka gittiğini Dersim halkı iyi bilmelidir. Hiç kimse o tatlı dillere, o tatlı vaatlere kanmamalıdır. Gelin Sayın Öcalan’ı dinleyin. Eşit, özgür, demokratik ülkeyi beraber kuralım" diye konuştu.