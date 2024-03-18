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        Balpınar beldesinde AK Parti seçim lokali açıldı

        Batman'ın Balpınar beldesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:49
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        Balpınar beldesinde AK Parti seçim lokali açıldı
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        Batman'ın Balpınar beldesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı

        Lokalin açılışında konuşan AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu, bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu söyledi.

        Memlekette taş üstüne taş koymak ve gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için yola çıktıklarını ifade eden Nasıroğlu, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin elinde kalem olsun, kitap olsun istiyoruz. İş adamlarımız memleketini bırakmasın, yatırımını kendi memleketinde yapsın istiyoruz. Türkiye zor bir coğrafyada yer alıyor. Orta Doğu'da her yerde ateş.. O nedenledir ki birbirimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Birbirimizi daha iyi anlamaya, birbirimizle dayanışmaya, kucaklaşmaya ve kardeşliğe ihtiyacımız var."

        Balpınar Belde Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Balpınar Belediye Başkan adayı Hüseyin Geylani de beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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